Вдовин сходил в поликлинику и попал в очередь

О проблемах медицины политик рассказал в своем блоге

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин сходил в областную поликлинику и столкнулся с проблемами, которые испытывают все пациенты – ему пришлось отстоять в очереди несколько часов. Об этом он рассказал в своем блоге. Приводим его текст полностью:

Сегодня мне понадобилось обратиться в областную консультационную поликлинику. Скорректировал план работы на день и направился туда.

Подходя к поликлинике, увидел бойко работающий эвакуатор, который грузил автомобили, на которых приехали пациенты. Они по причине отсутствия близкой к зданию стоянки неосмотрительно оставили свои машины под запрещающим знаком.

Фойе первого этажа поликлиники было полностью заполнено народом. Выглядело это как сплошная очередь, примерно на 200 – 250 человек. Не зная, к какому окну в регистратуре подойти, обратился в справочную. Молодая девушка, не поднимая головы, дважды спросила меня: «Куда вы хотите?». Я подал направление, она с недовольным видом буркнула себе под нос: «Вам в седьмое окно». Повторный мой вопрос: «А это куда?» остался без ответа.

Памятуя, что в медучреждениях положено верхнюю одежду сдавать в гардероб, попытался это сделать, но не удачно. Мест в раздевалке не было. Спасибо завсегдатаям – они мне посоветовали занять сразу две очереди: в раздевалку и в регистратуру. Минут через 15, наконец, сдал куртку, а в очереди к седьмому окну простоял почти час. Когда с талоном поднялся на нужный этаж, у кабинета врача увидел толпу не меньше, чем у регистратуры. К врачу я попал лишь к полудню. Врач на редкость любезно и профессионально провёл консультацию. В заключении спросил: «Есть ли вопросы?» У меня вопросов не было.

Кстати, пока стоял в очередях, много наслушался и по новой системе сбора мусора, и по единым проездным билетам, и про медицину и многое, многое другое. Узнавая меня, люди подходили, задавали вопросы, возмущались.

Я вовсе не хочу ни в чем обвинить руководство областной больницы, скорее наоборот – они в этой ситуации делают практически невозможное. Не откладывают, как это делается в других регионах, приём пациентов на другие дни, и, несмотря на колоссальную нагрузку, делают это в обозначенный день.

Перегрузка в областном центре происходит потому, что мы ослабляем потенциал сельских больниц и поликлиник. Люди, не получая квалифицированной медицинской помощи на местах, вынуждены обращаться в Орел. Централизация, губительная для медицины. Необходимо с максимальной взвешенностью подходить к реформированию здравоохранения, укреплять первичное звено, и прежде всего, кадрами, создавая условия для их работы.

А для того, чтобы знать и чувствовать ситуацию на местах, необходимо должностным лицам, отвечающим за свою сферу, почаще стоять в очереди, это полезно.

ИА «Орелград»