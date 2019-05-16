Чиновники от культуры рассказали, как воют от подрядчиков и видят их в кошмарах

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин призвал не оставлять директоров музеев один на один со строительными проблемами

Директор Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова на заседании профильного комитета облсовета пожаловалась на подрядчиков, которые занимаются реконструкцией музеев областного центра.

«Мне уже пять лет все это снится. Работы ведутся плохо везде, не только в Орле. Все сыплется, и все время выделяются деньги», — начала Ефремова.

По ее словам, внешний ремонт музея Лескова не выдержал первой непогоды. При создании проекта внутренней отделки строители проигнорировали дубовые полы и двери, которые просили музейщики, и покрасили стены вместо того, чтобы наклеить на них обои.

«Музей Андреева мы приняли вчера. Но я просто выла неделю назад и ушла на четвереньках оттуда. Сказала: «Ничего не подпишу!» — они за праздники вылизали все. Но то, что там ничего не отвалится после первого дождя, никто не гарантирует», — пожаловалась Ефремова.

Первый зампред областного совета Михаил Вдовин раскритиковал управление культуры администрации региона за то, что чиновники оставляют музейщиков один на один со строительными проблемами.

«Власть должна подставить плечо. Проводить планерки, ехать в министерство культуры, разговаривать с [министром Владимиром] Мединским, — сказал Вдовин. – Сколько планерок управление культуры провело [в музеях]? Они проводить должны, а не участвовать!»

Представительница управления культуры попыталась возразить, что чиновники не имеют права контролировать результаты ремонта. Вдовин назвал эту позицию «в корне неправильной».

ИА «Орелград»