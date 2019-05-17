Новый поворот в ремонте моста «Дружба»: прогиба балок нет!

Экспертная организация из Воронежа провела замеры и оказалось, что масштабный ремонт был не нужен

В эти минуты проходит пресс-конференция, в которой участвуют представители ООО «Дормостпроект», УКХ и общественной организации «Дорога-450».

Из доклада директора «Дормостпроекта» Антона Дьячкова стало ясно, что в результате исследований прогиб балок моста Дружба составляет от 5 до 7 миллиметров. В проекте, который был сделан для ремонта, указан прогиб от 85 до 130 миллиметров.

Представитель общественной организации «Дорога-450» Валерий Павликов отметил, что не было никаких причин для смены балок, и ремонт моста стоило делать в совершенно ином ключе — укреплять правый берег.

Озвученные данные означают, что ремонт может вестись по надуманным причинам и не требует сотен миллионов затрат.

Как из этой ситуации будут выходить власти, неясно. Ведь балки приехали и уже находятся на хранении, на пути в Орел находится специализированный кран. Часть средств перечислена подрядчику — компании «Региональные газораспределительные сети» (РГС), несмотря на то, что к ней огромное количество претензий.

Депутат горсовета Евгений Косогов, инициировавший экспертную проверку, предложил внести изменения в проект. В частности, приостановить оплату за балки, так как их можно не менять. Отдельно Косогов обратил внимание на то, что ежедневно горожане подвергают себя риску, передвигаясь по мосту, который ремонтируется по сомнительному проекту. Это может привести к техногенной катастрофе.

— Мы все сделали для того, чтобы орловские власти и губернатор Андрей Клычков увидели проблему с мостом. И даже провели экспертизу, которую обязана была инициировать администрация. В случае, если вопрос не будет решен, мы поедем в генеральную прокуратуру и в Росавтодор и доведем до их сведения ситуацию, — сказал Косогов.

ИА «Орелград»