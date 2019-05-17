Под Орлом закрывают школу, а детей хотят возить по аварийной плотине. Видеорепортаж «Орелграда»

Мы побывали в Верхней Залегощи.

В деревне Верхняя Залегощь Верховского района закрывают сельскую школу. Детей планируют возить в соседнее село Скородное.

Жители выступают против закрытия школы, потому что дорога в Скородное лежит через аварийную плотину. С каждым годом она разрушается. Грунт сползает, и очередная поездка школьного автобуса может закончиться трагедией.

На дорогу в новую школу потратили 60 миллионов. Работы ведутся некачественно: строители кладут асфальт на щебень, который разрушается в руках. На свежем дорожном покрытии уже образовались ямы, волны и выбоины.

Подробности — в нашем видеорепортаже.

ИА «Орелград»