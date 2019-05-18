Под Ливнами утонул пьяный мужчина

18.5.2019 | 10:15 Новости, Происшествия

Его тело искали несколько часов

В Ливенском районе утонул 32-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Инцидент произошел в поселке Коротыш на реке Сосна.

Очевидцы сообщили о происшествии 17 мая в 14:40. Прибывшие на место спасатели искали тело несколько часов и нашли только к 20:00. Погибшего мужчину вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

В МЧС подчеркнули, что ЧП произошло в не оборудованном для купания месте. По данным «Орелграда», прежде чем залезть в воду, мужчина распивал спиртные напитки в компании на берегу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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