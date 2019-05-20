Назначен новый куратор Росимущества в Орловской области

20.5.2019 | 12:04 Новости, Общество, Политика

Вакантную должность занял Антон Петров

Как стало известно «Орелграду», Росимущество назначило нового куратора в Орловской области. Им стал Антон Петров.

В межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях подтвердили информацию о назначении Петрова.

«Петров Антон Андреевич занял пост заместителя руководителя управления. Эта должность была вакантной», — сказала собеседница агентства.

В отделе по взаимодействию с властями Орловской области отказались комментировать «Орелграду» кадровые перестановки, предложив корреспонденту «прийти в офис с доверенностью от руководства».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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