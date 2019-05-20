Назначен новый куратор Росимущества в Орловской области

Вакантную должность занял Антон Петров

Как стало известно «Орелграду», Росимущество назначило нового куратора в Орловской области. Им стал Антон Петров.

В межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях подтвердили информацию о назначении Петрова.

«Петров Антон Андреевич занял пост заместителя руководителя управления. Эта должность была вакантной», — сказала собеседница агентства.

В отделе по взаимодействию с властями Орловской области отказались комментировать «Орелграду» кадровые перестановки, предложив корреспонденту «прийти в офис с доверенностью от руководства».

ИА «Орелград»