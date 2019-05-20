В Орле пенсионеры продолжают требовать справедливости

Сегодня утром они пикетировали областную администрацию

Утром 20 мая орловские пенсионеры вновь вышли с пикетами к зданию администрации области. Они потребовали от губернатора Андрея Клычкова вернуть им право на безлимитные поездки в общественном транспорте.

Напомним, с 1 февраля 2019 года на территории региона цены на проездные выросли с 350 до 450 рублей, а количество поездок сократилось с безлимита до 60. Такой удар по кошельку вызвал настоящую бурю возмущения у граждан.

После серии пикетов Клычков пообщался с жителями, а затем пошел им на уступки. С 1 мая число месячных поездок выросло до 90, а с 1 октября, когда закончится дачный сезон, опустится до 70. Это обойдется бюджету области в 50 млн рублей.

В начале мая пенсионеры через видеообращение попросили лидера КПРФ Геннадия Зюганова повлиять на Клычкова. Они обвинили его в геноциде пенсионеров и предложили «горе-губернатору» «ехать туда, откуда приехал».

Один из плакатов на пикете 20 мая вновь был обращен к Зюганову, передает корреспондент «Орелграда». Манифестанты заявили, что Клычков не имеет права называть себя коммунистом.

С пенсионерами пообщался мэр Орла Василий Новиков.

ИА «Орелград»