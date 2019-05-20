В Орле переход ТВ на «цифру» проконтролирует УФАС

Антимонопольная служба готовится к приему жалоб.

Управление УФАС России по Орловской области напомнило жителям, что с 3 июня 2019 года на территории нашего будет прекращено вещание аналогового телевизионного сигнала. Орловская область вслед за другими субъектами РФ перейдет на цифровое телевидение.

«Телевизионный эфир будет доступен в цифровом вещании, — напомнили в УФАС. — Обладателям телевизоров с поддержкой стандарта вещания DVB-T2 приобретение приставок не потребуются, все, что необходимо для приема «цифры» уже есть в них и их необходимо только перенастроить с аналогового приема сигнала на цифровое».

Однако тем, у кого телевизоры не принимают цифровой сигнал, придется приобрести специальную приставку. Опыт других регионов показывает, что некоторые торговые сети предпринимали попытки необоснованно завысить цены на такую продукцию.

Кроме того, по домам начали ходить некие представители торговых организаций, которые предлагают приобрести у них приставки по очень высоким ценам. Подобное вполне может произойти и в нашей области.

«Орловское УФАС России обращает внимание, что в случае если вы столкнулись с проблемой в приобретении цифровой приставки (отсутствие приставок в наличии в магазинах) просим незамедлительно сообщить об этом в управление по телефонам «горячей линии» 47-55-91 или 47-53-57», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что ранее члены специально созданной при правительстве рабочей группы проверили готовность Орла и Знаменки к переходу на «цифру». Они посетили четыре крупных торговых сети и зафиксировали, что в них имеется большое количество приставок приема цифрового сигнала. Их цена варьируется от 899 до 2500 рублей.

ИА «Орелград»