Новым заместителем Муромского стал бывший заместитель Сафьянова

Евгений Гришин будет курировать вопросы ЖКХ вместо Николая Ванифатова

Заместителем главы администрации Орла – начальником управления городского хозяйства назначен Евгений Гришин. Сегодня, 21 мая, его представили на планерке в мэрии.

Чиновник занял пост, остававшийся вакантным после отставки Николая Ванифатова. Некоторое время вопросы ЖКХ и городского хозяйства курировал Олег Минкин, первый заместитель Александра Муромского.

Гришин на протяжении 27 лет, в 1979-2006 годах, был военным. Затем пошел в политику и стал заместителем секретаря орловского политсовета «Единой России».

В 2009-2010 годах работал руководителем аппарата облсовета. Затем недолго работал первым заместителем главы администрации Орла Виктора Сафьянова, после чего вернулся в заксобрание.

В 2012 году пришел в «Первую городскую управляющую компанию». Четыре года работал заместителем гендиректора, затем перешел на работу в ЖКХ-Центр «Единое окно». В 2017 году успел поработать помощником губернатора.

ИА «Орелград»