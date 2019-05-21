В Орле могут увековечить память погибшего оператора

Геннадий Куринной пропал без вести во время гражданской войны в Югославии

Орловский союз журналистов попросил облсовет установить памятную доску в честь Геннадия Куринного — уроженца Орла, который работал оператором Центрального телевидения. 1 сентября 1991 года Куринный пропал без вести в Югославии, где в то время шла гражданская война.

Куринной и спецкор Виктор Ногин стали первыми российскими журналистами, которые погибли при выполнении профессионального долга. В 2016 году на здании «Останкино» в память о них появилась мемориальная доска, а Владимир Путин посмертно наградил их орденами мужества.

Комитет облсовета по взаимодействию со СМИ поддержал обращение союза журналистов. Мемориальную доску планируется установить на доме №28 по улице Московской, где жил Куринной.

«Генеральный директор Областного телерадиовещательного канала Андрей Чернов отметил, что это вопрос журналистской солидарности, восстановления исторической справедливости и, несомненно, человеческой памяти», — сказали в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»