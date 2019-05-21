В России дачи подешевели, а в Орле подорожали

«Недвижимость на лето» в регионе выросла в цене почти на 4 процента.

Специалисты федерального портала «Мир квартир» обнародовали обзор средних цен на дачные дома в 70 регионах страны. Учитывалась лишь та недвижимость, которая уже выставлена на продажу и которая не предназначена для круглогодичного проживания. То есть элитные коттеджи аналитики в расчет не взяли.

«С мая прошлого года дачи подорожали в 23 регионах из 70 исследуемых. Но в большинстве летние дома снизились в цене. Среднее падение по всем регионам составило 8,1 процента», — говорится в обзоре.

Самые низкие цены зафиксированы в Ивановской области, где за дом в среднем просят 427 тысяч рублей. В «дешевую пятерку» также вошли Кировская, Брянская, Вологодская области и республика Бурятия, где средний бюджет покупки составит от 430 до 475 тысяч рублей. Средняя цена дачи по стране – немногим более 1,2 млн рублей.

В Орловской области дачи за год подорожали на 3,9 процента. Это не наивысший результат. Например, в Москве они поднялись в цене на 4,4 процента. Впрочем, орловская загородная недвижимость все равно является относительно доступной. По уровню цен наш регион находится на 65-м месте из 70-ти.

Дачу в Орловской области можно приобрести в среднем за 524,8 тысячи рублей. Для сравнения, самые дорогие дачи расположены в Москве — 7,08 миллиона рублей.

«Мы наблюдаем, что все большее количество дач выставляется на продажу, а спрос на них идет на убыль. Этот актив все труднее продать, и цены год от года снижаются, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Дача всегда была возможностью дешевого сезонного досуга. Однако его предпочитает по большей части старшее и среднее поколение, а молодежь все чаще выбирает другие виды отдыха. В связи с дачной реформой серьезно увеличилась стоимость содержания этой недвижимости, и многие задумались о том, чтобы избавиться от прежде любимых 6 соток. Изменения в законодательстве подтолкнули многих собственников не к переоформлению собственности, а, наоборот, к ее продаже».

ИА «Орелград»