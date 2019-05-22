Бывший зампред правительства Орловской области Александр Ремига очутился в Коми

Он получил пост министра промышленности и транспорта
Экс-заместитель председателя правительства Орловской области Александр Ремига занял пост министра инвестиций, промышленности и транспорта республики Коми. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
«Назначить Ремига Александра Александровича исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми», — говорится в документе.
Александр Ремига приехал в Орловскую область по приглашению губернатора Вадима Потомского. Он работал начальником департамента строительства, а в конце 2015 года пошел на повышение.
В октябре 2017 года Ремига покинул свой пост по решению нового главы Орловщины Андрея Клычкова.
ИА «Орелград»