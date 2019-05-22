Опубликованы разные обследования моста «Дружба» фирмами с одинаковым названием. Они полностью противоречат друг другу

С каждым днем скандальный ремонт моста становится все туманнее.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошлой неделе воронежская компания «ДорМостПроект» представила итоги обследования моста «Дружба» и резюмировала, что замена балок не была нужна. Их реальный прогиб составляет от 5 до 30 мм, а в проекте, который сделали для ремонта, был указан прогиб от 85 до 130 мм.

Это исследование депутат горсовета Орла Евгений Косогов сегодня прислал в редакцию «Орелграда». Оно соответствует той информации, которая была обнародована на пресс-конференции. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Между тем «Орловские новости» сегодня опубликовали результаты обследования «Дружбы» от «ДорМостПроекта» в 2013 году. Опираясь на полученные данные, издание написало, что мосту требовался капитальный ремонт. Некоторые из балок прогнулись почти до 50 мм.

«Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного капитального ремонта или реконструкции, в процессе которого должны быть устранены все дефекты и повреждения», — процитировали «ОН» экспертов.

По данным «Орелграда», исследования 2013 и 2019 года составляли два разных «ДорМостПроекта». Что характерно – оба зарегистрированы в Воронеже. В документах, присланных Косоговым, фигурирует юридический адрес: улица Куколкина, д. 18. Он же указан на сайте «ДорМостПроекта», который владеет доменом dormost.pro.

Другая фирма располагается по адресу: Монтажный проезд, д. 3. На портале этого «ДорМостПроекта» dormostproject.ru в разделе проектов указано, что компания разрабатывала проект капремонта моста «Дружба» по заказу УКХ г. Орла. Вероятно, обоснование, опубликованное «Орловскими новостями», было создано как раз к этой документации.

Этот «Дормостпроект» был зарегистрирован в 2007 году, а вторая фирма, заключение которой прислал Косогов, — в 2010 году. У компаний разные учредители, следует из данных rusprofile.ru.

Ситуация с ремонтом моста «Дружба» с каждым днем все больше превращается в детектив. Кажется, выяснять, какое заключение ближе к истине и какой из «ДорМостПроектов» прав, должны правоохранительные органы.

ИА «Орелград»