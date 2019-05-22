Василий Лановой провел в Орле творческий вечер

Артиста наградили медалью в честь 75-летия освобождения областного центра

Народный артист СССР Василий Лановой 21 мая провел в Орле творческий вечер, сообщили в пресс-службе губернатора.

Визит в Орел актер начал с посещения сквера Танкистов. Встретить Ланового приехали ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, юнармейцы, общественники и активисты. Легендарный артист возложил цветы к памятнику героям-танкистам и отправился на творческий вечер в театре «Свободное пространство».

Там Лановой рассказал о своем детстве в военные годы, работе в театре Вахтангова, ролях в фильмах «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и других. Артист исполнил песни и стихи про войну.

В конце вечера Лановому вручили медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский назвал Ланового легендарным человеком, который является истинным примером патриота и символом героя войны.

«Здорово, что сейчас он ездит по субъектам Российской Федерации с такой патриотической акцией, как «Спасибо за верность, потомки!». Это не только прекрасная возможность встретиться с любимым актёром, но и своего рода исторический экскурс, это рассказ о беззаветном служении Родине, о подвиге нашего солдата», — сказал Музалевский.

Творческий вечер Ланового прошел в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». Лановой является автором и ведущим акции.

Василий Лановой – известный советский и российский актер. Всенародную любовь ему принесла роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры» (1971).

Лановой активно занимается общественной деятельностью. Входит в советы при Минобороны и Следственном комитете, возглавляет попечительский совет акции «Бессмертный полк».

ИА «Орелград»