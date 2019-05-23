По Орловской области прокатилась волна убийств

«Убийственную» статистику особо тяжких преступлений огласил Орелстат.

В Орловской области в январе-апреле 2019 года зарегистрировано на 12 процентов преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные со ссылкой на региональное управление МВД приводит Орелстат.

За отчетный период в области было совершено 129 особо тяжких преступлений и 445 тяжких. Для сравнения, год назад показатели составляли 115 и 402 преступления соответственно. Раскрываемость тяжких преступлений составила 49,1 процента, особо тяжких — 52,8.

Как следует из представленной инфографики, по сравнению с прошлым годом количество убийств и покушений на убийство выросло в 2,3 раза, количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью осталось на прошлогоднем уровне.

В городской местности было зарегистрировано 77 процентов всех преступлений. В общественных местах их было совершено 1066. Орелстат также сообщает, что число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 16,8 процента.

За январь-апрель 2019 года зарегистрировано 62 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Это примерно на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

Правоохранительными органами раскрыто 1520 преступлений и выявлено 1311 человек, их совершивших.

ИА «Орелград»