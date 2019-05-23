СР пожаловалась в орловскую прокуратуру на цирк в памятном месте

Сколько надо такому небольшому и небогатому городу как Орёл стационарных цирков? Пожалуй, одного хватило бы. А сколько нужно памятных мест? Пожалуй, было бы неплохо сохранить и поддерживать в достойном состоянии те, которые имеем. Но вот проблема: памятные места никому не приносят доходов, отсюда и приоритеты у городских чиновников.

Есть в Орле площадь имени Г. К. Жукова, лежит там скромно на островке зелени памятная плита, которая практически никому не видна. По инициативе активных граждан депутаты фракции Справедливой России Орловского облсовета задумали благоустроить площадь. Решили привлечь для этого архитекторов, которые продумают пешеходные связи, удобство для транспорта, приятную красоту и гармонию для глаз горожан. Центром новой композиции должен был стать бюст Г. К. Жукова.

Много раз собиралась инициативная группа, депутаты выделили финансирование, проекты разрабатываются, УКХ готовится исполнять наказы. Но неожиданно чиновники городской администрации научились работать неимоверно быстро и за неделю согласовали возведение на площади Жукова нестационарного развлекательного объекта сроком на пять лет – «Цирка Триумф».

«Как можно было согласовать это безобразие? – удивляется член Орловского отделения «Союза архитекторов России» Владимир Горлов. – Не продуманы ни удобство для жителей, ни безопасность для движения пешеходов и транспорта, об эстетической стороне вопроса, по-видимому, вообще не задумывались!»

Земельный участок площадью 2500 кв.м был выделен городскому парку культуры и отдыха. Парк выставил на аукцион под цирк 1250 кв.м, которые достались ООО «Цирк Триумф» после признания конкурса несостоявшимся. Примечательно, что перекрываемая площадь купола цирка по документам, представленным на аукцион, составляет 1256 кв.м, а по эскизному проекту, молниеносно согласованному заместителем начальника управления градостроительства города Орла А. В. Тереховым, вокруг этого купола огорожена весьма немалая площадь, на которой стоят вагончики. Так что фактически цирк будет использовать площадь никак не меньше 2500 кв.м, столбы были установлены даже за пределами участка, выделенного парку.

По договору же платить аренду исполнительный директор цирка, господин Исрафаилов Аллахверди Гасанбала Оглы, будет за 1250 кв.м.

Уже вбиты в асфальт многочисленные столбы для нестационарного забора, проект предусматривает строительство вольеров для животных прямо возле памятной плиты и в непосредственной близости от жилых домов, жители которых уже жаловались на эту стройку, так как вынуждены проходить к своим домам по проезжей части, а перспектива постоянного содержания животных непосредственно под окнами квартир вообще наводит ужас на людей.

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор МАУК «ГПКиО» Анна Чистякова на камеру заявила, что пошли на долгосрочную аренду, на пять лет, именно из-за того, что цирк местный, орловский. Поддержали, так сказать, родного предпринимателя, проблем не ждали. Замечательно, что по документам, представленным на конкурс, ООО «Цирк Триумф» зарегистрировано в г. Уфа, Башкортостан. Его исполнительный и генеральный директор являются жителями Московской области. Что в нем местного, собственно?

Валентина Петракова, активная жительница Орла, которая добивалась приведения в порядок памятного места на площади Жукова, возмущена таким отношением к нему чиновников: «Что такое триумф? Это торжество полководца-победителя! А здесь у нас теперь цирк «Триумф» будет, это же издевательство, — считает активистка, — это поругание памяти маршала, тот факт, что благоустройство с установкой бюста будет невозможно, что памятная плита оказалась в недоступном и незаметном месте, под забором балагана, рядом с клетками с хищниками. И все это ко Дню Победы! Мы, жители города, не должны молчать, оставаться в стороне, мы должны выступить против поругания памяти четырежды героя Советского Союза».

Очень удивился экстренному согласованию проекта цирка начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин: «В соответствии с пунктом 7 части 5 Положения о заповедной зоне города Орла (историко-культурном заповедном месте), утвержденного постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 15 марта 2002 года № 46/870-ОС с органом государственной охраны объектов культурного наследия, управлением архитектуры и градостроительства должны быть согласованы все виды работ, ведущие к изменению архитектурного облика объектов в заповедной зоне», — пишет он в ответе на депутатский запрос Р. В. Перелыгина.

Депутаты-справедливороссы Руслан Перелыгин и Денис Филипченков были шокированы таким поворотом событий на площади. В рамках программы наказов избирателей они выделили один миллион рублей на приобретение бюста Г. К. Жукова и разработку эскизного проекта благоустройства площади. ОАО «Гражданпроект» по просьбе Александра Муромского согласилось безвозмездно разработать рабочий проект благоустройства площади Жукова. Работа ведется полным ходом и вдруг неожиданность: цирк и забор! Вплотную к памятной плите!

«Мы направили депутатские запросы в прокуратуру и УФАС, чтобы проверить законность согласования этих работ и предоставления участка цирку. Жалуются жители, и те, которые живут рядом, и те, кому дорога память о Великой Отечественной войне, кто надеялся, что наконец-то память маршала Жукова будет достойно увековечена в нашем городе. И вот теперь все это под вопросом, потому что совершенно непонятно, как организовать благоустройство под забором у цирка», — комментирует ситуацию Руслан Перелыгин.

ИА «Орелград»,

по материалам пресс-службы реготделения «Справедливой России»