В Орле попросили отремонтировать пешеходный мост на мясокомбинат

23.5.2019 | 9:39 Новости, Общество

Его плохое состояние мешает жителям гулять

ОНФ обратился в мэрию Орла с просьбой обновить пешеходный мост, который ведет из Железнодорожного района в Советский. Судя по всему, речь о мосте, который находится неподалеку от улицы Максима Горького и позволяет перейти к мясокомбинату.

Как сообщил член ОНФ Валерий Савин, на состояние переправы пожаловались местные жители. Они рассказали о разбитом асфальте, по которому некомфортно гулять с детскими колясками.

Общественники отметили, что на мосту необходимо покрасить перила и отремонтировать отдельные порожки. Главное – это плохой асфальт, который нужно положить заново.

Реакция администрации Орла на обращение ОНФ пока неизвестна.

ИА «Орелград»

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