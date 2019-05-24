Дело имама Орловской области передано в суд

Ахмадулло Исабаева будут судить за организацию незаконной миграции

Полиция передала в суд уголовное дело имама Орловской области Ахмадулло Исабаева и его сыновей. Они обвиняются в организации незаконной миграции, напомнили в ведомстве.

Преступление было раскрыто в декабре 2017 года. В целом по делу проходят девять фигурантов, пятеро из которых – иностранцы. По версии следствия, схему организовал 29-летний гражданин Узбекистана. Зная, что его земляки не могут встать на учет, он арендовал павильон в торговом центре Северного района и незаконно оформлял их. Иностранцев прописывали по заранее подобранным адресам, где они потом не жили.

Кроме того, вместе с молодой украинкой гражданин Узбекистана принимал экзамены по русскому языку и истории. Иностранцам выдавали сертификат, который позволял им получить патент и разрешение на временное проживание.

Преступная группа смогла легализовать около 15 иностранцев. Затем их задержали. Трое обвиняемых – имам Орловской области Ахмадулло Исабаев и двое его сыновей – содержались под стражей, остальные были под подпиской о невыезде.

Дело рассмотрит Северный райсуд Орла.

ИА «Орелград»