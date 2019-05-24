Суд отказался отстранять начальника РОВД, который избил задержанного

24.5.2019 | 14:34 Важное, Новости, Происшествия

По данным источника, Следственный комитет возбудил уголовное дело по итогам проверки.

Суд Дмитровского района отказался отстранять от должности начальника местного РОВД Валерия Тихонова, который избил задержанного и угрожал ему изнасилованием. Об этом «Орелграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердила представитель суда.

На отстранении Тихонова настаивал СК. Ведомство вышло в суд с соответствующим ходатайством. Следствию не хватило фактов, которые позволили бы суду принять решение об отстранении, пояснила собеседница «Орелграда».

«Ходатайство рассматривалось 23 мая. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки», — сказала представитель суда.

По нашим данным, Следственный комитет возбудил против Валерия Тихонова уголовное дело.

Обновление. Следственный комитет подтвердил, что в отношении Тихонова начато уголовное преследование. На полицейского возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Личность пострадавшего от его рук установлена.

Видео с участием Тихонова появилось в интернете в середине мая. По данным авторов публикации в Telegram-канале «Криминалитет», начальник РОВД избил задержанного за незначительный проступок молодого человека. Тихонов угрожал ему сексуальным надругательством, а также обещал помочиться на задержанного.

В Следственном комитете объявляли о доследственной проверке по факту публикации видео. В УМВД, в свою очередь, говорили, что о ролике доложено начальнику главка Юрию Савенкову. Если вина сотрудника полиции подтвердится, его «уволят по отрицательным мотивам».

ИА «Орелград»

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