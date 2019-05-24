Суд отказался отстранять начальника РОВД, который избил задержанного

По данным источника, Следственный комитет возбудил уголовное дело по итогам проверки.

Суд Дмитровского района отказался отстранять от должности начальника местного РОВД Валерия Тихонова, который избил задержанного и угрожал ему изнасилованием. Об этом «Орелграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердила представитель суда.

На отстранении Тихонова настаивал СК. Ведомство вышло в суд с соответствующим ходатайством. Следствию не хватило фактов, которые позволили бы суду принять решение об отстранении, пояснила собеседница «Орелграда».

«Ходатайство рассматривалось 23 мая. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки», — сказала представитель суда.

По нашим данным, Следственный комитет возбудил против Валерия Тихонова уголовное дело.

Обновление. Следственный комитет подтвердил, что в отношении Тихонова начато уголовное преследование. На полицейского возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий». Личность пострадавшего от его рук установлена.

Видео с участием Тихонова появилось в интернете в середине мая. По данным авторов публикации в Telegram-канале «Криминалитет», начальник РОВД избил задержанного за незначительный проступок молодого человека. Тихонов угрожал ему сексуальным надругательством, а также обещал помочиться на задержанного.

В Следственном комитете объявляли о доследственной проверке по факту публикации видео. В УМВД, в свою очередь, говорили, что о ролике доложено начальнику главка Юрию Савенкову. Если вина сотрудника полиции подтвердится, его «уволят по отрицательным мотивам».

ИА «Орелград»