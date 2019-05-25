В Орле пересчитали обманутых и пока еще не обманутых дольщиков

Ситуацию с долевым строительством обсудили в облсовете.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с докладом перед депутатами выступил глава областного управления по государственному строительному надзору Андрей Емец.

По его словам, в Орловской области с привлечением финансовых средств граждан возводится 47 многоквартирных домов. Всего заключено 2829 договоров участия в долевом строительстве на общую площадь более 399,2 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время в регионе насчитывается четыре проблемных объекта долевого строительства, — отметил Андрей Емец. — Общее количество граждан, с которыми заключены договоры долевого участия в строительстве — 439. В реестр пострадавших граждан включено 155 человек».

Чиновник сообщил, что достройка проблемного дома № 11 по улице Раздольной планируется до конца 2019 года. Этот объект на торгах за 40 млн рублей приобрело ООО «РП-Строй». Эта организация взяла на себя обязательства застройщика. Напомним, что изначально дом возводило ООО «Модуль Инвест Строй».

Проблемный дом № 159 по улице Дружбы Народов в городе Ливны будет достраивать ПАО «Орелстрой». Андрей Емец также заверил депутатов, что уже возобновлен строительство дома № 46 по улице Бурова.

«Передача недостроенного дома №83 по улице Панчука в городе Орле новому застройщику планируется в рамках процедуры банкротства АО «АИЖК Орловской области»», — добавил чиновник.

ИА «Орелград»