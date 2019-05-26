В Орле миллионерам поручили ликвидировать половину бедняков

Губернатор Клычков создал пул чиновников для борьбы с бедностью.

Глава Орловской области Андрей Клычков создал рабочую группу «по разработке и реализации мер по снижению уровня бедности» в регионе. Его распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

Как следует из документа, основной задачей вновь созданного органа станет снижение уровня бедности в 2 раза в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Рабочей группе поручено в срок до 30 сентября 2019 года подготовить «дорожную карту» по снижению уровня бедности населения Орловской области. Ее возглавил заместитель губернатора и председателя правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Этот чиновник еще не опубликовал данные о своих доходах и имуществе за 2018 год. Однако известно, что в 2017 году он заработал 2,132 миллиона рублей. То есть его среднемесячный доход составлял примерно 177,66 тысячи рублей.

Для сравнения, средняя зарплата в Орловской области, по данным Орелстата, составляет 26 692 рубля в месяц. Заместителем председателя рабочей группы назначена Ирина Гаврилина — руководитель областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Ее доход за 2017 год составил 1,644 миллиона рублей.

ИА «Орелград»