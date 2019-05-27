В Орле пресекли незаконную торговлю спиртным

27.5.2019 | 17:20 Новости, Общество

Алкоголь предлагался покупателям дистанционным способом.

Мценский районный суд удовлетворил сразу шесть исков прокуратуры Корсаковского района о закрытии доступа к сомнительным порталам. Информация, содержащаяся на сих страницах, признана запрещенной к распространению в РФ.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, все шесть сайтов предлагали любому желающему приобрести алкогольные напитки дистанционным способом. Тем самым было нарушено сразу несколько норм закона.

Во-первых, приобрести спиртное у интернет-торговцев можно было ночью, когда действует запрет на такую торговлю. Во-вторых, продавцы не спрашивают паспорт у покупателя, поэтому теоретически приобрести алкоголь может и несовершеннолетний.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, решения уже вступили в законную силу.

ИА «Орелград»

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