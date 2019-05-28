Муромский решил продать автостоянку

28.5.2019 | 17:53 Новости, Общество

Мэрия распорядилась провести торги по земле.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление о проведении аукциона по продаже земельного участка по улице Старо-Московской, 35. Торги назначены на 8 июля 2019 года. Это будет открытый по составу участников аукцион.

Участок находится в муниципальной собственности. Его площадь составляет 517 квадратных метров. Категория: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.

Начальная цена продажи установлена в размере 1,022 миллиона рублей. Ее определили исходя из оценки эксперта, привлеченного мэрией. В роли такового выступил один из местных ИП.

Торги проведет управление муниципального имущества и землепользования.

ИА «Орелград»

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