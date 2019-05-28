В Орловской области насчитали 148 укушенных детей

Юные жители региона стали жертвами атак эктопаразитов.

Количество жителей Орловской области пострадавших от нападения клещей, продолжает расти. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Если по состоянию на 16 мая 2019 года в медучреждения области за помощью обратилось 311 человек, то на очередную отчетную дату их количество увеличилось до 484.

В Роспотребнадзоре отмечают, что среди пострадавших от укусов клещей имеется 148 детей. На 16 мая в регионе насчитывался 91 юный пострадавший. Эктопаразиты проявляют активность из-за повышения температуры воздуха. Поэтому специалисты рекомендуют граждан соблюдать меры предосторожности.

Необходимо проводить осмотры тела и одежды после возвращения домой – внимательно осматривать не только себя, но и своих родных. Не стоит садиться и ложиться на траву.

Также не рекомендуется заносить домой свежесорванные цветы, ветки и охотничьи трофеи, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

«Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять, — рекомендует Роспотребнадзор. — Нельзя раздавливать клещей пальцами».

Добавим, что по данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,5 процента. Впрочем, в текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории Орловской области не зарегистрированы.

ИА «Орелград»