СМИ рассказали о жизни переселенцев в Орловской области

ОГТРК при поддержке Управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России (бывшее УФМС) выпустило специальный репортаж «Свои». Он посвящен жизни иностранцев, которые по разным причинам переехали в Орловскую область и остались здесь жить.

Семья Инны Катранжи перебралась на Орловщину из Донбасса четыре года назад из-за военного конфликта. Когда снаряд упал в их двор, они поняли: оставаться больше нельзя. Катранжи стала послушницей монастыря в селе Никольское, где был открыт пункт временного размещения иностранцев. В марте Инна приняла присягу, и в УВМ выдали ей российский паспорт.

Из Украины в Орел переехал и актер Максим Громов. Сейчас он служит «Свободному пространству», а до войны работал в Донецке. Громов дважды попадал в перестрелки и выбирался. Сейчас он вспоминает военные самолеты, которые летали по утрам.

Алена Калюга перебралась в Орловскую область больше года назад и устроилась на болховский сыродельный завод. Сейчас она надеется попасть в программу переселения соотечественников, которую проводит миграционная служба. Вместе с ней на предприятии работают четверо украинцев.

«Даже когда [в России] летят самолеты, все равно где-то присаживаешься, пугаешься, эти отголоски еще осталось», — рассказала Елена Золотова, еще одна беженка.

Только два месяца назад в Орел переехал анестезиолог Дмитрий Щербаковский. Его не раздумывая взяли на работу в НКМЦ. Доктор планирует жить здесь и расти как профессионал.

Больше историй – в видеорепортаже.

ИА «Орелград»