Орловская область проведет июнь без табака

В регионе планируется проведение цикла профилактических мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало план проведения мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака. Его отметили 31 мая, однако план орловского ведомства этим нее ограничится. Так, в июне предполагается проведение цикла мероприятий.

Одним из главных пунктов станет проведение информационно-просветительской работы. Общая тема — «Табак и здоровье легких». В регионе пройдут тематические потребительские уроки и классные часы, практикумы, беседы, лекции и семинары. Запланировано проведение конкурсов плакатов и рисунков о принципах и навыках здорового образа жизни.

Жителям будут раздавать памятки, листовки, брошюры и буклеты, которые призваны помочь им отказаться от курения. План также предусматривает проведение опросов и анкетирования «по вопросам опасности для здоровья табачных изделий и профилактики табачной зависимости».

ИА «Орелград»