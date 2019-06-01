В Орле капитально отремонтируют дома неопределившихся жителей

1.6.2019 | 12:17 ЖКХ, Новости

Постановление о проведении капитального ремонта издала мэрия.

Как следует из постановления администрации областного центра, чиновники воспользовались правом, которое дает статья 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Дело в том, что в Орле имеются многоквартирные дома, собственники жилых помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества.

Тем не менее, они платят взносы и тем самым формируют фонд капремонта на счете регионального оператора. Решение о проведении работ за них приняли чиновники. Как следует из постановления мэрии, капитальный ремонт общего имущества будет проведен в многоквартирных домах №№ 144, 185 и 200 по улице Комсомольской.

Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла поручено уведомить жильцов указанных домов о принятом решении.

ИА «Орелград»

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