В Орле начался набор будущих богословов

Орловский госуниверситет будут обучать теологии.

Кафедра теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности ОГУ имени Тургенева объявила о начале набора слушателей в магистратуру по направлению подготовки «Теология». Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ.

Напомним, что теология или богословие – это комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге. Не стоит путать ее с религиоведением. Сообщается, что набор ведется на 10 бюджетных мест. Есть места с полной оплатой обучения – стоимость составляет 106 670 рублей за один год.

«Обучение в магистратуре даст возможность получить новые профессиональные компетенции, востребованные сегодня не только в общественной, но и в церковной жизни», — считают в митрополии.

Уже известен список дисциплин, которые будут изучаться в магистратуре. Среди них «География, религиозные учения и культы традиционных религий России», «Деловой иностранный язык», «Духовно-интеллектуальная культура христианства», «История христианского искусства», «Богословие иконы», «Социальная этика Православия», «Православная агиология» и другое.

ИА «Орелград»