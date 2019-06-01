В Орле начался набор будущих богословов

1.6.2019 | 17:29 Новости, Образование

Орловский госуниверситет будут обучать теологии.

Кафедра теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности ОГУ имени Тургенева объявила о начале набора слушателей в магистратуру по направлению подготовки «Теология». Об этом сообщили в Орловской митрополии РПЦ.

Напомним, что теология или богословие – это комплекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге. Не стоит путать ее с религиоведением. Сообщается, что набор ведется на 10 бюджетных мест. Есть места с полной оплатой обучения – стоимость составляет 106 670 рублей за один год.

«Обучение в магистратуре даст возможность получить новые профессиональные компетенции, востребованные сегодня не только в общественной, но и в церковной жизни», — считают в митрополии.

Уже известен список дисциплин, которые будут изучаться в магистратуре. Среди них «География, религиозные учения и культы традиционных религий России», «Деловой иностранный язык», «Духовно-интеллектуальная культура христианства», «История христианского искусства», «Богословие иконы», «Социальная этика Православия», «Православная агиология» и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования