В Орле нерадивых родителей выставят на всеобщее обозрение

Фотографии алиментщиков появятся в общественном транспорте.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области анонсировало старт акции «Судебные приставы — детям». Как пояснили в ведомстве, в ее рамках листовки с фотографиями и персональными данными злостных неплательщиков алиментов будут размещены в маршрутном общественном транспорте, зданиях судов и железнодорожном вокзале города Орла. Приставы пояснили, что сделано это будет «в целях повышения эффективности розыска алиментщиков».

«Все желающие смогут откликнуться и оказать помощь в розыске неплательщиков алиментов, которые скрываются от судебных приставов и уклоняются от исполнения решения суда», — говорят в УФССП.

Кстати, за четыре месяца 2019 года в Орловской области было заведено 211 дел по розыску должников по алиментным обязательствам. Приставам удалось установить местонахождение 200 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Кстати, в рамках анонсированной акции планируется проведение рейда по местам возможного нахождения должников по алиментам.

ИА «Орелград»