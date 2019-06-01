В Орле нерадивых родителей выставят на всеобщее обозрение

1.6.2019 | 18:30 Новости, Общество

Фотографии алиментщиков появятся в общественном транспорте.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области анонсировало старт акции «Судебные приставы — детям». Как пояснили в ведомстве, в ее рамках листовки с фотографиями и персональными данными злостных неплательщиков алиментов будут размещены в маршрутном общественном транспорте, зданиях судов и железнодорожном вокзале города Орла. Приставы пояснили, что сделано это будет «в целях повышения эффективности розыска алиментщиков».

«Все желающие смогут откликнуться и оказать помощь в розыске неплательщиков алиментов, которые скрываются от судебных приставов и уклоняются от исполнения решения суда», — говорят в УФССП.

Кстати, за четыре месяца 2019 года в Орловской области было заведено 211 дел по розыску должников по алиментным обязательствам. Приставам удалось установить местонахождение 200 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Кстати, в рамках анонсированной акции планируется проведение рейда по местам возможного нахождения должников по алиментам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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