В Орле перевозку дачников оплатит бюджет

Власти областной столицы просубсидируют перевозчиков.

Администрация города Орла определилась с условиями господдержки перевозчиков, которые в 2019 году будут работать на дачных маршрутах. Уже много лет транспортные предприятия сигнализируют властям о том, что обслуживать дачников им невыгодно. Поток пассажиров постепенно сокращается, а большая часть из них – льготники.

В предыдущие годы решить проблему удавалось за счет муниципального предприятия МУ ПАТП-1. Однако оно обанкротилось, и теперь вся нагрузка ляжет на частников. Чтобы хоть как-то заинтересовать их, власти города утвердили постановление о субсидировании.

Согласно ему деньги будут выделяться из муниципального бюджета для частичного возмещения затрат, понесенных транспортными организациями. Размер такой помощи будет определяться индивидуально по каждому маршруту по утвержденной мэрией формуле.

Она учитывает величину бюджетного обеспечения одного машино-километра работы автобуса на дачном маршруте и фактический объем выполненных перевозок.

Что касается величины бюджетного обеспечения одного машино-километра, то ее тоже будут определять по формуле. В данном случае будет учитываться лимит бюджетных средств, выделенных в 2019 году на субсидирование транспортных организаций, количество сезонных дачных маршрутов и плановое ежедневное количество рейсов, а также протяженность дачных дорог.

Рассчитываться с перевозчиками будет управление городского хозяйства и транспорта.

ИА «Орелград»