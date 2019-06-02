В Орле губернатор-коммунист объявил борьбу с советским наследием

В Орловской области отменят законы СССР.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил план «реализации мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации».

Речь идет о нормативно-правовых актах, принятых в советские времена и до сих пор действующих. Это могут быть как законы, так и приказы, распоряжения и прочее. В 2019 году орловским чиновникам предписано выявлять такие документы, сообщать о них, куда следует, после чего эти документы будут отменены.

Примечательно, что борьбу с советским наследием возглавит лично Андрей Клычков. Контроль за исполнением распоряжения он оставил за собой. Напомним, что Клычков является членом КПРФ.

ИА «Орелград»