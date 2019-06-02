В Орле губернатор-коммунист объявил борьбу с советским наследием

2.6.2019 | 13:28 Новости, Общество

В Орловской области отменят законы СССР.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил план «реализации мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации».

Речь идет о нормативно-правовых актах, принятых в советские времена и до сих пор действующих. Это могут быть как законы, так и приказы, распоряжения и прочее. В 2019 году орловским чиновникам предписано выявлять такие документы, сообщать о них, куда следует, после чего эти документы будут отменены.

Примечательно, что борьбу с советским наследием возглавит лично Андрей Клычков. Контроль за исполнением распоряжения он оставил за собой. Напомним, что Клычков является членом КПРФ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования