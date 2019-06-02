«Жизнь ворам»: главное о пасхальном скандале в орловской колонии

Собрали ключевые детали.

В конце мая в Сети появились видеозаписи, снятые в исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН по Орловской области. Она находится в Ливенском районе. Ролики были сняты на Пасху — судя по показанному, праздник удался.

Во дворе колонии поставили столы с едой и напитками. Заключенные собрались вокруг них, и мужчина в центре кадра объявил, что пир спонсировал Арсен Ереванский и «братва». В конце объявления арестант провозглашает: «Жизнь ворам!». «Вечно», — отвечает толпа.

В управлении ФСИН по Орловской области заявили, что по факту опубликованного видео проводится проверка и «выясняются обстоятельства произошедшего». Материалы пообещали направить в следственные органы. Между тем к инспекции подключился и центральный аппарат ведомства.

«В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщает ТАСС.

Свою проверку начала и областная прокуратура.

Руководителя ИК-2 и его заместителя уволят, заявил радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, начальник орловского управления Владимир Волосевич был обязан знать, что происходит на ее территории. Его тоже ждет наказание.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения. Потому что то, что происходит в колонии, начальник территориального органа ФСИН обязательно должен знать. Иначе выходит, что он или плохо работает, или не умеет работать, поэтому меры будут приняты и к нему. Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии», — сказал Максименко.

Общественники не увидели нарушений в том, что на территории колонии празднуют Пасху. Замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сказала: единственное незаконное — накрывать стол на средства воровского «общака».

По данным издания «Уездный город Ливны», финансировавший банкет Арсен Ереванский — это Арсен Мкртчян, вор в законе. Летом 2018 года он получил досрочное освобождение из-за смертельной болезни.

ИА «Орелград»