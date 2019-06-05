Под Орлом расследуют убийство 17-летнего парня

Он погиб на пруду в Кромском районе
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело об убийстве 17-летнего жителя Кромского района, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, инцидент произошел 4 июня на пруду в Стрелецком сельском поселении. Местный житель поссорился с юношей и «причинил ему смерть».
«Тело было извлечено из пруда. Причина смерти будет установлена после вскрытия», — сказала «Орелграду» официальный представитель орловского управления СК Юлия Дорофеева.
Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
ИА «Орелград»