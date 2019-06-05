Под Орлом расследуют убийство 17-летнего парня

5.6.2019 | 13:44 Новости, Происшествия

Он погиб на пруду в Кромском районе

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело об убийстве 17-летнего жителя Кромского района, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел 4 июня на пруду в Стрелецком сельском поселении. Местный житель поссорился с юношей и «причинил ему смерть».

«Тело было извлечено из пруда. Причина смерти будет установлена после вскрытия», — сказала «Орелграду» официальный представитель орловского управления СК Юлия Дорофеева.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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