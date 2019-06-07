Музалевский наградил вратаря «Спартака» Александра Селихова

Завтра игрок проведет в Орле открытую тренировку

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский встретился с вратарем московского «Спартака» Александром Селиховым и главой областной федерации тяжелой атлетики Николаем Шушпановым.

Музалевский поблагодарил спортсменов за то, что они подают хороший пример детям.

«Для них вы — пример сильных, здоровых, целеустремлённых людей. Глядя на ваши спортивные победы молодёжь стремиться стать такими же успешными, вести здоровый образ жизни. А это очень важно!», — сказал спикер.

Селихову и Шушпанову вручили почетные грамоты облсовета. Отмечается, что вратарь получил ее за популяризацию футбола в Орловской области, а тренер – за многолетний труд на благо спорта.

Кстати, завтра, 8 июня, Александр Селихов проведет мастер-класс на стадионе им. Ленина. Начало в 17 часов. Вход свободный.

ИА «Орелград»