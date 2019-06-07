В Орле представят мобильное приложение для победы над мусором

Оно будет называться «Сделай Орел лучше».

Разработчики из ОГУ анонсировали запуск мобильного приложения «Сделай Орел лучше» для жалоб на свалки. Как сообщает пресс-служба горсовета, создать утилиту предложил мэр Орла Василий Новиков.

Через приложение «Сделай Орел лучше» можно будет отправить заявку с фотографией. Она поступит в управление городского хозяйства, регоператору «Зеленая роща» и перевозчику. Дальше житель сможет следить, как выполняется заявка – и в конечном счете получить фотодоказательство.

«По мнению мэра города, это поможет увидеть реальную картинку по всему областному центру и ежемесячно можно будет делать выводы о работе перевозчиков, исполнения ими своевременного вывоза мусора согласно графику. Кроме того, в случае, если приложение будет пользоваться популярностью, то его функции будут значительно расширены», — заявили в пресс-службе горсовета.

На первом этапе приложение будет доступно только на Android. Для iOS его тестируют. Презентация утилиты состоится на ближайшем заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора.

Напомним, еще в статусе врио губернатора Орловской области Андрей Клычков анонсировал запуск портала «Обращаем внимание». Проект должен был стать коммуникационной площадкой между жителями и госслужащими.

Сайт так и не заработал. А друг Клычкова Юрий Урсу, который был назначен начальником департамента информационных технологий и отвечал за разработку проекта, уже уехал работать в Минкомсвязь.

ИА «Орелград»