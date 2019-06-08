В Орле осуждена хозяйка притона

Орловчанку отправили в колонию за проживание в нехорошей квартире.

Обвинительный приговор вынес Заводской районный суд. Уголовное дело было возбуждено в отношении местной жительницы. Ее обвинили по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация притона).

Как сообщили в районном суде, женщина превратила в притон свою комнату. Она регулярно впускала наркозависимых. Гости употребляли в ее комнате наркотические средства. Хозяйка же в это время «обеспечивала охрану, закрывая входные двери с внутренней стороны, предупреждая, таким образом, возможность проникновения посторонних лиц и сотрудников правоохранительных органов».

Женщина также прибирала за гостями. За свои услуги она брала вознаграждение, причем одаривали ее не деньгами, а наркотиками. Деятельность притона была ликвидирована в феврале 2019 года сотрудниками полиции. Тогда была задержана не только хозяйка комнаты, но и несколько ее гостей-наркоманов. Последних привлекли к административной ответственности.

А владелица «нехорошей квартиры» попала под суд по уголовному обвинению. Свою вину она признала в полном объеме. Ей назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил законную силу и может быть обжалован в суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»