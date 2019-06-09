В Орле суд объяснил, считается ли работой труд без оформления

Житель Орла сумел отсудить невыплаченную заработную плату.

Любопытный процесс прошел в Орле. Спор работника и работодателя дошел до апелляционной инстанции. Иск подал местный житель, который летом 2017 года устроился слесарем в автосервис. Владелец – индивидуальный предприниматель – не стал заключать с ним трудовой договор. Не внес он и запись в трудовую книжку.

В мае 2018 года ИП уволил работника, не выплатив ему зарплату за несколько месяцев. По подсчетам работника, долг составил 62 тысячи рублей. Эту сумму он и потребовал взыскать с ИП.

Мужчина указал в иске, что в автомастерской в его обязанности входили все операции по ремонту автомобилей, а «в переходные периоды он со своим напарником занимался шиномонтажом».

Предприниматель настаивал на том, что ничего работнику не должен. По его мнению, кадровых решений в отношении истца он не принимал, поскольку «трудовой договор не заключался, приказов о приеме на работу и об увольнении не издавалось, в трудовую книжку записи о трудовой деятельности не вносились».

«При этом предприниматель не отрицал, что истец находился у него в автосервисе в спорный период, но объяснял это прохождением его стажировки, — рассказали в пресс-службе Орловского областного суда. — Судебная коллегия по гражданским делам указала, что отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме, трудового договора не исключает возможности признания в судебном порядке сложившихся между сторонами отношений трудовыми, а трудового договора — заключенным при наличии в этих отношениях признаков трудового правоотношения».

Данные отношение регламентирует статья 22 Трудового кодекса РФ. Если работник хочет заключить договор, а работодатель отказывает в этом, но допускает его к выполнению обязанностей, то такое поведение может быть расценено судом как «злоупотребление со стороны работодателя правом на заключение трудового договора». Истец добился своего – в его пользу выплачена заявленная сумма по зарплате, а также компенсация за несвоевременную выплату зарплаты в размере 10,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»