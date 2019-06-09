В Орловской области в 3 раза сократились расходы на сельское хозяйство

Вину за снижение объема финансирования Орел возложил на Москву.

Правительство Орловской области представило отчет об исполнении бюджета региона за первый квартал 2019 года. Из документа следует, что расходы на сельское хозяйство были исполнены в объеме 126,8 миллиона рублей. Данный показатель по сравнению с первым кварталом 2018 года снизился на 276,6 миллиона рублей, или более чем в 3 раза.

Как следует из отчета, сокращение расходов на сельское хозяйство связано с изменениями на федеральном уровне. Так, были внесены оправки в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Согласно новой версии программы, отныне «подлежат субсидированию посевные площади, засеянные семенами, включенными в государственный реестр селекционных достижений, допущенными к использованию по региону допуска субъекта». В результате этого около 30 процентов сельхозпредприятий были исключены из реестра получателей.

«Кроме того, реестр племенных хозяйств, подлежащих субсидированию по направлению «Поддержка племенного животноводства», утвержден Минсельхозом России только 15 апреля 2019 года, — отмечает орловское правительство. — Соответственно, финансирование по указанному направлению в первом квартале 2019 года не осуществлялось».

Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе заключено только 20 марта 2019 года. Финансирование было начато в апреле 2019 года – это еще одна причина, на которую указали орловские чиновники.

ИА «Орелград»