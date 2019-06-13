Чиновники попросили орловцев не купаться пьяными

А родителей — следить за детьми.

Управление по безопасности администрации Орла в очередной раз напомнило жителям правила поведения на водоемах. Как сообщалось ранее, в областном центре начался купальный сезон. С 1 июня отдых на воде разрешен на пляжах у озера Светлая жизнь и реки Ока в районе Городского парка. Однако чиновники констатируют: орловцы продолжают купаться в необорудованных местах.

«Сегодня силами общественных постов безопасность отдыхающих обеспечивается также в парке «Разградский» и на Силикатном пруду. По сведениям граждан, некоторые отдыхающие употребляют спиртные напитки у берегов водоемов, а затем заходят в воду, — сказали в мэрии. — Управление по безопасности администрации Орла напоминает, что купание в нетрезвом виде — наиболее частая причина гибели на воде. Важно помнить: заходя в воду после приема спиртных напитков, человек в разы увеличивает риск возникновения опасной ситуации, которая может привести к летальному исходу».

Также очевидцы рассказывают, что подростки часто ходят на пляж без сопровождения взрослых. Поэтому чиновники просят родителей следить за детьми.

ИА «Орелград»