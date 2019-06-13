В Орле 11 автомобилей арестовали на дороге

13.6.2019 | 13:26 Новости, Общество

Судебные приставы отчитались о проведенном рейде.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, приставы провели очередное профилактическое мероприятие на улицах. Они применили приложение «Мобильный розыск». С его помощью узнать о долгах автовладельца можно просто по госномеру машины.

В УФССП уточнили, что рейд занял несколько часов. На Привокзальной площади и прилегающих к ней улицах приставы проверили более 200 автомобилей. Владельцы 19 из них оказались должниками по исполнительным производствам.

«На 11 транспортных средств, был наложен арест, — сообщили в УФССП. — Один гражданин, не дожидаясь ареста имущества, оплатил около 10 тысяч рублей долга на месте через платежный терминал».

В ходе акции приставы также предупреждали автовладельцев о последствиях уклонения от уплаты задолженности и способах ее погашения.

ИА «Орелград»

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