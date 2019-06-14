Эксперты сравнили аренду квартир в Москве и Орле

Орловский рынок аренды жилья оказался одним из самых доступных.

Сколько квартир в разных городах можно снять вместо одной квартиры в Москве? Ответ на этот вопрос представили аналитики федерального портала «Мир квартир». Они основывались на собственных данных.

Было подсчитано, что столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах. «Московский прайс позволяет снять сразу две квартиры в Екатеринбурге, три — в Новосибирске, четыре — в Улан-Удэ, пять — в Кургане», — следует из релиза компании.

По подсчетам экспертов портала, средняя ставка аренды квартир в Москве составляет 51 385 рублей в месяц.

Орел вошел в число 13-ти городов, в которых на одну ставку московской недвижимости возможно арендовать сразу четыре квартиры, да еще и деньги останутся. В нашем городе средняя цена найма жилья составляет 11 468 рублей в месяц, или в 4,5 раза меньше, чем в Москве.

Это означает, что на одну столичную ставку можно снять четыре квартиры и при этом на руках останется еще более 5,5 тысячи рублей. Кстати, по уровню цен на аренду жилья Орел оказался на 59-м месте в общем рейтинге. А всего в исследовании приняли участие 68 крупных городов с населением более 300 тысяч человек.

Для сравнения, в Брянске ставка аренды жилья составляет 11 628 рублей, в Смоленске – 12 962, в Белгороде – 13 957.

ИА «Орелград»