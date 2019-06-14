Орловщина хочет получить более 200 млн на орошение и осушение

14.6.2019 | 14:00 Новости, Общество

Уточнены параметры региональной программы мелиорации.

Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса». В частности, в новой редакции изложен паспорт подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области».

Согласно ей, наш регион в 2019 году может получить из федерального бюджета 27,2 миллиона рублей, а в 2020-м – 36 миллионов. Около 3,3 миллиона рублей планируется добавить из бюджета региона. При этом областные власти рассчитывают на мощные финансовые вливания самих аграриев.

Согласно программе прогнозируемый объем средств из внебюджетных источников в 2019 году составит 66,8 миллиона рублей, в 2020-м – 88,5 миллиона.

Авторы программы считают, что за счет ее реализации в Орловской области удастся на 128 процентов увеличить объем производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения.

Прогнозируется ввод в эксплуатацию 735,7 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования.

Программой также предусмотрено создание 43 новых высокотехнологичных рабочих мест и вовлечение в оборот 24 766 га выбывших сельскохозяйственных угодий.

ИА «Орелград»

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