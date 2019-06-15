Чиновникам Орла дадут на дороги больше 1 миллиарда рублей

Уточнены параметры целевой муниципальной программы.

Администрация города Орла внесла изменения в ведомственную целевую программу «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети». Согласно им в 2019 году общий объем финансирования дорожных работ в областной столице превысит 1,02 миллиарда рублей. Причем вклад самого муниципалитета будет незначительным.

Более 687,5 миллиона рублей поступят из Дорожного фонда Орловской области, еще около 322,5 миллиона составят межбюджетные трансферты. Орел из своего скудного бюджета добавит всего лишь 10,2 миллиона рублей.

Как следует из уточненной редакции программы, в текущем году в столице региона планируется ремонт объектов улично-дорожной сети города общей площадью 284 835 квадратных метров.

В состав работ включен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, проведение ямочного ремонта, нанесение горизонтальной дорожной разметки и механизированная уборка.

ИА «Орелград»