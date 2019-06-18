В Орле нашли новое место для спорного цирка

18.6.2019 | 16:01 Новости, Общество

Активная пенсионерка предложила перенести его на площадь перед УВМ

Орловчанка Валентина Петракова, которая просила чиновников перенести стационарный цирк с площади Жукова, предложила два новых места для увеселительного заведения. Ее видеообращение распространила «Справедливая Россия».

Напомним, скандал разгорелся, когда выяснилось, что Городской парк сдал компании «Триумф» участок площади Жукова для размещения цирка. Петракова обращалась к губернатору Андрею Клычкову и главе администрации Орла Александру Муромскому с просьбой убрать увеселительное заведение с площади, названной именем четырежды Героя Советского Союза – дескать, это оскверняет его память.

После этого Клычков дал поручение Муромскому найти новое место для цирка. Занимаются ли чиновники этой работой, неясно, но у активной пенсионерки есть свои варианты.

Она предложила два участка: на площади перед администрацией Северного района и на территории бывшего Северного рынка.

ИА «Орелград»

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