КПРФ выдвинет Дынковича на выборы депутата Госдумы от Орловской области

Решение принял президиум ЦК партии

Депутат горсовета Орла Иван Дынкович станет кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области от партии КПРФ. Об этом «Орелграду» сообщил пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

Иван Дынкович является секретарем орловского областного отделения КПРФ. В горсовет он прошел по партийному списку в 2015 году. Дынкович часто выступает от имени всего отделения, ведет Telegram-канал «Вестник обкома». Известен как ярый сторонник установки памятника Иосифу Сталину в Орле.

Выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут 8 сентября. Место стало вакантным после смерти экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

В голосовании примет участие ректор ОГУ Ольга Пилипенко. Она выиграла праймериз «Единой России».

ИА «Орелград»