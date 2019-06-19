В Орле осудили двух телефонных террористов. В тюрьму отправился только один

Второй сотрудничал со следствием и отделался штрафом.

Пресс-служба управления ФСБ по Орловской области рассказала о приговорах в отношении двух жителей Орла, которые оставили ложные сообщения о заложенных бомбах.

Одно из решений вынес Заводской районный суд. На скамье подсудимых оказался местный житель, который в декабре 2018 года сообщил о взрывном устройстве в кафе. Мужчина пошел на сотрудничество со следствием и компенсировал заведению все расходы. Учитывая эти обстоятельства, суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Второму телефонному террористу повезло меньше — за ложное сообщение о бомбе в январе он отправился в тюрьму на четыре года. Впрочем, фигурант отказался от сделки со следствием и не стал возмещать ущерб. Его дело рассматривал Железнодорожный райсуд. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»