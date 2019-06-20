Есть мнение, что одним из кандидатов в Госдуму от Орловской области будет варяг. Мы проверили

Это точно не Никита Исаев – по крайней мере, он сам так говорит

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» экономист Никита Исаев заявил, что примет участие в избирательной кампании «Справедливой России» в рамках Единого дня голосования 8 сентября. Он добавил, что его вовлеченность будет касаться работы в регионах.

Telegram-канал об орловской политике «Нострадамус» предположил, что Исаев может стать кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области от эсеров. Таким образом в избирательную кампанию в регионе могут быть внесены «новые краски», считают авторы публикации.

«Орелград» связался с Исаевым и спросил, планирует ли он выдвигаться в Госдуму от Орловщины.

«Вопрос относительно моего участия в выборах как кандидата не стоял, — ответил политик. – У меня нет такой задачи. Я в целом считаю, что эти выборы стоит посвятить новым подходам к формированию оппозиционных политических сил, которые начнут реализовываться после сентября. Себя в этом составе Государственной Думы я не наблюдаю, я не считаю ее интересной с точки зрения приложении сил».

Исаев добавил, что поддержит «Справедливую Россию» в целом по стране и в регионах. В том числе он пообещал помочь кандидату в Орловской области. Политик сказал, что приедет в Орел.

«Пока мне еще фамилия [кандидата в Орловской области от СР] неизвестна», — сказал Исаев.

Никита Исаев в начале 2000-х годов занимался бизнесом. В политику пришел в 2006 году. Работал в правительстве Ивановской области, госкомитете по делам молодежи (ныне упразднен), министерстве регионального развития. Затем вернулся в бизнес.

Исаев – автор концепции «Новый НЭП – национальная экономическая политика». Она легла в основу движения «Новая Россия», которое было создано в 2016 году. На сайте организации указано, что она «работает над формированием доверия к институтам государственной власти» за счет «активизации политического участия граждан».

В СМИ выступает как эксперт по экономическим вопросам. Исаев брал слово на согласованном митинге в защиту гражданских прав в Москве 16 июня. Там он заявил, что Россия находится «в критической точке», но «точка невозврата» еще не пройдена.

Кстати, до «Новой России» Исаев успел побыть председателем президиума политсовета партии «Родина». По слухам, вскоре политик должен возглавить «Справедливую Россию» вместо Сергея Миронова, однако сам Исаев это опровергает.

ИА «Орелград»