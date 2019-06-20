Есть мнение, что одним из кандидатов в Госдуму от Орловской области будет варяг. Мы проверили

Это точно не Никита Исаев – по крайней мере, он сам так говорит
Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» экономист Никита Исаев заявил, что примет участие в избирательной кампании «Справедливой России» в рамках Единого дня голосования 8 сентября. Он добавил, что его вовлеченность будет касаться работы в регионах.
Telegram-канал об орловской политике «Нострадамус» предположил, что Исаев может стать кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области от эсеров. Таким образом в избирательную кампанию в регионе могут быть внесены «новые краски», считают авторы публикации.
«Орелград» связался с Исаевым и спросил, планирует ли он выдвигаться в Госдуму от Орловщины.
«Вопрос относительно моего участия в выборах как кандидата не стоял, — ответил политик. – У меня нет такой задачи. Я в целом считаю, что эти выборы стоит посвятить новым подходам к формированию оппозиционных политических сил, которые начнут реализовываться после сентября. Себя в этом составе Государственной Думы я не наблюдаю, я не считаю ее интересной с точки зрения приложении сил».
Исаев добавил, что поддержит «Справедливую Россию» в целом по стране и в регионах. В том числе он пообещал помочь кандидату в Орловской области. Политик сказал, что приедет в Орел.
«Пока мне еще фамилия [кандидата в Орловской области от СР] неизвестна», — сказал Исаев.
- Никита Исаев в начале 2000-х годов занимался бизнесом. В политику пришел в 2006 году. Работал в правительстве Ивановской области, госкомитете по делам молодежи (ныне упразднен), министерстве регионального развития. Затем вернулся в бизнес.
- Исаев – автор концепции «Новый НЭП – национальная экономическая политика». Она легла в основу движения «Новая Россия», которое было создано в 2016 году. На сайте организации указано, что она «работает над формированием доверия к институтам государственной власти» за счет «активизации политического участия граждан».
- В СМИ выступает как эксперт по экономическим вопросам. Исаев брал слово на согласованном митинге в защиту гражданских прав в Москве 16 июня. Там он заявил, что Россия находится «в критической точке», но «точка невозврата» еще не пройдена.
- Кстати, до «Новой России» Исаев успел побыть председателем президиума политсовета партии «Родина». По слухам, вскоре политик должен возглавить «Справедливую Россию» вместо Сергея Миронова, однако сам Исаев это опровергает.
ИА «Орелград»