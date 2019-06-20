«Вы здесь обслуга!» Барские замашки коммуниста Иконникова

Член Совета Федерации Василий Иконников пришел на заседание комитета облсовета, назвал сотрудников «обслугой» и вел себя весьма хамским образом

О метаморфозах властьимущих ходит много историй. Наверное, каждый из них имеет в своей жизни подобный опыт. От представителя власти ожидаешь щедрости, понимания, благородства и нормального человеческого отношения. История, разыгравшаяся на заседании комитета облсовета по бюджету, достойна пополнить коллекцию рассказов об обратном.

Но сначала вернемся чуть назад. В конце прошлого года на встрече с гражданами губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский получили от орловцев предложение снизить транспортный налог для многодетных семей. Инициатива хорошая — вот бы ее реализовать областному совету или даже самому губернатору, у которого есть нормотворческая инициатива.

Но откуда-то появилась группа депутатов из фракции КПРФ в областном совете и направила предложение принять такой хороший закон напрямую губернатору. Да, вот так совпали мысли депутатов-коммунистов с народными чаяниями.

Для читателей поясним, что любой закон принимается по определенному регламенту. Например, надумали депутаты закон принять. Нужно его его сформулировать, перевести в бумажный вид, дать почитать юристам, исправить ошибки, отдать в комитет депутатам, затем губернатору — и на сессии его принять. Но вот с реализацией этого плана и возникли проблемы.

Видимо, в запале законотворческого припадка депутаты от КПРФ направили законопроект прямо Андрею Клычкову. Что в целом объяснимо: губернатор-то коммунист, а председатель облсовета из «Единой России». Негоже «свои» умные мысли носить к предводителю «медведей».

Губернатор отработал отлично и сразу поставил свою подпись под документом — это же не эсеры какие-то, это же свои «красные» пришли. Чего их гонять? После Клычкова бумажка отправилась в заксобрание. Все бы хорошо, но дошла лишь резолюция губернатора, а сам законопроект по дороге потерялся.

Аппарат облсовета решил, что рассматривать подпись Клычкова на листке бумаги — дело бесполезное: законопроекта-то нет. Через месяц единороссы решили, что хорошая мысль не должна пропадать, и сварганили примерно такой же законопроект. Вот этого коммунисты не смогли стерпеть. Мало того, что плод их коллективного труда потерялся по пути от Клычкова к Музалевскому, так такой же написали единороссы и вот-вот его примут.

Утро стало хмурым, когда я зашел на комитет областного совета. В президиуме сидел Василий Иконников, и его лицо ничего хорошего не сулило. Начал сенатор с того, как коммунисты трудились над проектом. Буквально вложили в него душу — а проект сплагиатили.

Затем сотрудница правового управления попыталась объяснить ему, что закон поздно пришел на рассмотрение, и к этому времени «Единой Россией» уже был написан новый — без ошибок и помарок. В принципе, можно их объединить и провести под общей законодательной инициативой, но это не в ее полномочиях.

Очевидно, сенатору и его коллегам стоило обратиться к спикеру и решить этот вопрос, но почему-то Иконников решил выместить всю злобу на женщине-юристе и стал выговаривать ей хамским тоном.

— Либо мы говорим о законодательной инициативе депутатов, которую проморгал аппарат совета, либо, я не знаю, по недоквалификации своей. Не помогли никому? Зачем вы тогда нужны здесь? Для чего деньги получать? Обслуживать какую-то группу элитарных депутатов? Слушайте, такого никогда не было!

— Василий Николаевич, давайте уважительно относиться, — ответила ему женщина.

— А я уважительно отношусь…

— Неуважительно.

— Послушайте, вы здесь получаете деньги чтобы обслуживать депутатов областного совета, но не Леонида Семеновича [Музалевского]. Вы аппарат! Вы обслуга депутатов областного совета! — кричал Иконников.

В этот момент в зале присутствовали депутаты КПРФ, и ни один из них не попытался урезонить раздухарившегося коммуниста. Лишь вице-спикер облсовета Михаил Вдовин высказался в примирительном духе. Мол, закон хороший, и людям от него будет польза — неважно, кто его принял. И предложил с голоса или с плакатом уведомить на облсовете, что это инициатива КПРФ.

Также женщину-юриста поддержал руководитель аппарата Сергей Потемкин. Он пояснил, что претензии надо направлять в его адрес, а не кошмарить начальника правового управления, которая не несет ответственности за промахи областной администрации или работу других чиновников. Орать на Вдовина или Потемкина Иконников почему-то не стал.

Очевидно, что коммунисты в очередной раз своей хитростью сами себя обманули. Зачем-то отправили законодательную инициативу Клычкову, а не Музалевскому. Два месяца не вспоминали о ней. Упустив, обиделись, что в их документе нашли кучу ошибок. Поорали на невиновную женщину.

У меня осталось несколько вопросов.

Если депутаты КПРФ шлют инициативу губернатору, то почему обрабатывать законопроект должен аппарат облсовета? Может пусть их читает, как выражается сам Иконников, «обслуга» Клычкова?

Почему сенатор Совета Федерации Иконников использует такой хамский и высокомерный тон?

Что скажет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, если услышит, как сенатор разговаривает на публичных мероприятиях с женщинами, нижестоящими по статусу?

Мы надеемся, что мерзкое высокомерие сенатора Иконникова не останется незамеченным.

Владислав Числов, ИА «Орелград»