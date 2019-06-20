«Вы здесь обслуга!» Барские замашки коммуниста Иконникова

Член Совета Федерации Василий Иконников пришел на заседание комитета облсовета, назвал сотрудников «обслугой» и вел себя весьма хамским образом
О метаморфозах властьимущих ходит много историй. Наверное, каждый из них имеет в своей жизни подобный опыт. От представителя власти ожидаешь щедрости, понимания, благородства и нормального человеческого отношения. История, разыгравшаяся на заседании комитета облсовета по бюджету, достойна пополнить коллекцию рассказов об обратном.
Но сначала вернемся чуть назад. В конце прошлого года на встрече с гражданами губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский получили от орловцев предложение снизить транспортный налог для многодетных семей. Инициатива хорошая — вот бы ее реализовать областному совету или даже самому губернатору, у которого есть нормотворческая инициатива.
Но откуда-то появилась группа депутатов из фракции КПРФ в областном совете и направила предложение принять такой хороший закон напрямую губернатору. Да, вот так совпали мысли депутатов-коммунистов с народными чаяниями.
Для читателей поясним, что любой закон принимается по определенному регламенту. Например, надумали депутаты закон принять. Нужно его его сформулировать, перевести в бумажный вид, дать почитать юристам, исправить ошибки, отдать в комитет депутатам, затем губернатору — и на сессии его принять. Но вот с реализацией этого плана и возникли проблемы.
Видимо, в запале законотворческого припадка депутаты от КПРФ направили законопроект прямо Андрею Клычкову. Что в целом объяснимо: губернатор-то коммунист, а председатель облсовета из «Единой России». Негоже «свои» умные мысли носить к предводителю «медведей».
Губернатор отработал отлично и сразу поставил свою подпись под документом — это же не эсеры какие-то, это же свои «красные» пришли. Чего их гонять? После Клычкова бумажка отправилась в заксобрание. Все бы хорошо, но дошла лишь резолюция губернатора, а сам законопроект по дороге потерялся.
Аппарат облсовета решил, что рассматривать подпись Клычкова на листке бумаги — дело бесполезное: законопроекта-то нет. Через месяц единороссы решили, что хорошая мысль не должна пропадать, и сварганили примерно такой же законопроект. Вот этого коммунисты не смогли стерпеть. Мало того, что плод их коллективного труда потерялся по пути от Клычкова к Музалевскому, так такой же написали единороссы и вот-вот его примут.
Утро стало хмурым, когда я зашел на комитет областного совета. В президиуме сидел Василий Иконников, и его лицо ничего хорошего не сулило. Начал сенатор с того, как коммунисты трудились над проектом. Буквально вложили в него душу — а проект сплагиатили.
Затем сотрудница правового управления попыталась объяснить ему, что закон поздно пришел на рассмотрение, и к этому времени «Единой Россией» уже был написан новый — без ошибок и помарок. В принципе, можно их объединить и провести под общей законодательной инициативой, но это не в ее полномочиях.
Очевидно, сенатору и его коллегам стоило обратиться к спикеру и решить этот вопрос, но почему-то Иконников решил выместить всю злобу на женщине-юристе и стал выговаривать ей хамским тоном.
— Либо мы говорим о законодательной инициативе депутатов, которую проморгал аппарат совета, либо, я не знаю, по недоквалификации своей. Не помогли никому? Зачем вы тогда нужны здесь? Для чего деньги получать? Обслуживать какую-то группу элитарных депутатов? Слушайте, такого никогда не было!
— Василий Николаевич, давайте уважительно относиться, — ответила ему женщина.
— А я уважительно отношусь…
— Неуважительно.
— Послушайте, вы здесь получаете деньги чтобы обслуживать депутатов областного совета, но не Леонида Семеновича [Музалевского]. Вы аппарат! Вы обслуга депутатов областного совета! — кричал Иконников.
В этот момент в зале присутствовали депутаты КПРФ, и ни один из них не попытался урезонить раздухарившегося коммуниста. Лишь вице-спикер облсовета Михаил Вдовин высказался в примирительном духе. Мол, закон хороший, и людям от него будет польза — неважно, кто его принял. И предложил с голоса или с плакатом уведомить на облсовете, что это инициатива КПРФ.
Также женщину-юриста поддержал руководитель аппарата Сергей Потемкин. Он пояснил, что претензии надо направлять в его адрес, а не кошмарить начальника правового управления, которая не несет ответственности за промахи областной администрации или работу других чиновников. Орать на Вдовина или Потемкина Иконников почему-то не стал.
Очевидно, что коммунисты в очередной раз своей хитростью сами себя обманули. Зачем-то отправили законодательную инициативу Клычкову, а не Музалевскому. Два месяца не вспоминали о ней. Упустив, обиделись, что в их документе нашли кучу ошибок. Поорали на невиновную женщину.
У меня осталось несколько вопросов.
- Если депутаты КПРФ шлют инициативу губернатору, то почему обрабатывать законопроект должен аппарат облсовета? Может пусть их читает, как выражается сам Иконников, «обслуга» Клычкова?
- Почему сенатор Совета Федерации Иконников использует такой хамский и высокомерный тон?
- Что скажет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, если услышит, как сенатор разговаривает на публичных мероприятиях с женщинами, нижестоящими по статусу?
Мы надеемся, что мерзкое высокомерие сенатора Иконникова не останется незамеченным.
Владислав Числов, ИА «Орелград»