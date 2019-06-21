«Кошачий лоток для молодежи»: реакция соцсетей на пляжный волейбол в центре Орла

Развлечение нравится не всем, как бы того ни хотели в областной администрации

Сегодня в Орле открывается серия турниров по пляжному волейболу, которая пройдет на площади Ленина. Специально для этого на нее насыпали песка, установили коробки и поставили сетки. Торжественная церемония открытия состоится сегодня в 19:00, на ней будет присутствовать губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Пока его одиозный советник Сергей Лежнев рассказывает, какая это хорошая идея и как все устроено, орловцы в соцсетях критикуют чиновников и то, во что они превратили центральную площадь Орла.

«Честно признаться, очень странно эта идея выглядит. Я не понимаю смысла этой площадки посреди города. На пляже это смотрится органично, но не с проезжающими рядом машинами» «Зато деньги отмыли» «Администрация <…> развлекается как может, ну иногда разглядывает полуголые тела, когда очень скучно» «Идея хорошая, но не на центральной площади» «У нас есть пляж и река, организуйте там зону отдыха зачем же портить площадь? Там дети катались. Кстати, а на 5 августа песок сгребут или горожане на нем будут день города отмечать?» «Кошачий лоток для молодежи!» «Лучше бы скейт-парк построили» «Это не только не уместно , но портит весь вид площади» «С таким же успехом песка можно было насыпать около психдиспансера» «Идея хорошая но для пляжа! Или что наши чиновники из другого теста сделаны, что с обычными людьми и поиграть не могут. Им надо все особенное? <…> Показушники. Противно смотреть. Пыль в глаза только и пускают» «Неужели больше места в городе нет» «Зато теперь митинги нельзя проводить» «Еще место осталось, поставьте бассейн рядом»взято из 'Интересного Орла'

Площадка будет стоять на площади Ленина до 21 июля. За это время власти успеют провести Первенство, Кубок и чемпионат Орловской области по пляжному волейболу, Кубок губернатора, ряд мастер-классов и тренировок.

ИА «Орелград»