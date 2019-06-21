В Орле автоледи не уступила дорогу «Гольфу»

21.6.2019 | 11:30 Новости, Происшествия

Травмы получила девушка.

В Орле на улице Авиационной столкнулись автомобили «Тойота» и «Фольксваген Гольф». Авария случилась, потому что водитель «Тойоты» не уступила дорогу, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 20 июня в 14:40. «Тойота» двигалась по дублеру улицы Комсомольской к Авиационной. В этот же момент «Гольф» повернул с основной Комсомольской на Авиационную.

Дорожный знак на перекрестке указывает, что тот, кто едет по дублеру, должен уступать дорогу. Однако водитель «Тойоты» не сделала этого и допустила столкновение.

«В результате ДТП телесные повреждения получила девушка — пассажир автомобиля Фольксваген, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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